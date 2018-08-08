Людям не объяснили, почему выросли тарифы: готовится обращение к главе государства

Недавнее решение правительства о многократном повышении тарифов на регистрацию ІМЕІ кода мобильных устройств, ввозимых на территорию страны для личного пользования, вызвало бурную реакцию в экспертных кругах и обществе. Однако, несмотря на широкий общественный резонанс и критику, официальные источники не дают объяснений о целях и предпосылках данного решения.

«Между тем складывается неоднозначная ситуация, угрожающая развитию сферы информационно-коммуникационных технологий, поскольку подорожание регистрации мобильных устройств, приобретаемых гражданами за рубежом для личного пользования, ограничит распространение в стране функциональной техники нового поколения. Население будет отдавать предпочтение примитивным дешевым моделям»,- сказал # глава Интернет форума Азербайджана, руководитель НПО «Мультимедиа» Осман Гюндюз.

Как выяснилось, подорожание в этой сфере не просто бьет по карману простых граждан, но имеет более веские последствия. Новые тарифы будут препятствием для внедрения в стране технологии LTE и переходу к сетям четвертого поколения 4G, позволяющим сегодня достигать скорости в 100 мегабит в секунду, а также электронному правительству и прочим инновациям.

В этой связи форум готовит обращение на имя главы государства. В беседе с нами, О. Гюндюз заявил о намерении подведомственной организации обратиться к Президенту страны Ильхаму Алиеву по поводу повышения тарифов на регистрацию ІМЕІ кода мобильных устройств, ввозимых физическими лицами для индивидуального пользования. Кроме этого, в обращении Интернет-форума затронут вопрос повышения платы за Asan Imza.

«На данный момент члены Интернет-форума обсуждают этот вопрос, поскольку имеется широкое поле для дискуссий», — рассказал собеседник — «Уже скоро соответствующее обращение будет направлено на имя Президента страны, принимая во внимание недопустимость повышения тарифов с точки зрения политики высшего руководства, направленной на развитие информационно-коммуникационных технологий».

Как уже говорилось выше, гражданское общество находится в ожидании адекватного объяснения причин, вынудивших правительство многократно увеличить ставки регистрации мобильных устройств. Ясно одно – повышение тарифа не имеет отношения к борьбе с «серым» рынком и контрабандой мобильных телефонов, поскольку речь идет о ввозе техники для личного пользования. Что же касается коммерческих лиц, занимающихся контрабандой мобильных устройств, специалист уверен, что решением этой проблемы должны заниматься уполномоченные структуры, главным образом, Государственный таможенный комитет.

Напомним, что если раньше стоимость регистрации IMEI-кода мобильного устройства для личного использования составляла 5 манат (для коммерческой продажи — 1,6 маната), теперь рядовые граждане будут платить в разы больше оптовых импортеров. Постановление Кабинета министров о новых пошлинах, опубликованное в последних числа истекшего месяца, предусматривает резкое повышение государственного сбора до 30 – 150 манат. Таким образом, если раньше население массово ввозило мобильные устройства из-за рубежа, избегая многократных наценок в местной розничной сети, новые тарифы делают эту практику нецелесообразной.

Вместе с тем остаются непонятными причины повышения стоимости услуги мобильной подписи ASAN Imza с одного маната до 2,5 маната. Упомянутое решение оператора сотовой связи ООО Azercell Telekom вступает в силу с 15 августа сего года. В условиях, когда развитие электронной экономики в приоритете, необходимость платить по 2,5 маната в месяц за услуги ASAN İmza может сократить интерес населения к электронным услугам, считают противники этой инициативы.

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