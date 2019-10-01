Люди ждут, а фонд молчит

С начала текущего года пресса информирует о внедряемых механизмах аренды жилья с последующим правом выкупа. И хотя упомянутое условие предусмотрено в порядке сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ), неизвестно, как оно осуществляется на деле.

Между тем граждане интересуются, когда же начнется прием заявок от желающих оформить такую аренду, где и в каких зданиях предлагаются обещанные жилые метры. По словам руководителя Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугара Байрамова, такие вопросы очень часто население адресует подведомственной ему организации. Однако ответить что-либо конкретное сложно, поскольку курирующий данный процесс Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд не публикует почти никаких официальных данных по этому поводу и можно только догадываться, на каком этапе находится работа этой структуры.

«Молчание АИКГФ не поддается логике, принимая во внимание большой интерес населения, — сказал Байрамов. — Эта структура должна регулярно информировать общественность о проделанной работе и работать с прессой. Однако этого, к сожалению, не происходит. Что касается того, что уже сделано в рамках упомянутого проекта, механизм готов, осталось привести его в действие. Например, нужна подробная информация о предлагаемом фондом жилье для аренды, включая адреса жилых зданий и квартир, параметры жилой площади, этаж и площадь квартир, количество комнат, планы, схемы, размеры ежемесячной оплаты и пр.».

По свидетельству экономиста, здесь будет реализована простая в использовании и функциональная электронная система поиска, разрабатывается калькулятор аренды, который поможет определить возможности заявителя на заключение такого договора. «Заявки от желающих будут приниматься в электронной форме не только через АИКГФ, но также посредством центров социальных услуг ASAN xidmət», — продолжил Байрамов, отметив, что основной финансовой базой для аренды жилья будет доход от облигаций АИКГФ.

Так, 25 июня текущего года Палата по надзору над финансовым рынком зарегистрировала основной проспект эмиссии ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Общий объем эмиссии составил 110 миллионов манатов, номинальная стоимость одной облигации — 1000 манатов, процентная ставка — 3%. Сразу же после регистрации АИКГФ приступил к размещению ценных бумаг, объявления об этом публиковались структурой 22 июля, 19 августа и последний раз 13 сентября — тогда было реализовано облигаций фонда на 30 миллионов манатов.

«Итак, аренда жилья будет финансироваться из средств фонда, — говорит глава ЦЭСР. — Учитывая то, что практически приостановлено ипотечное кредитование по линии АИКГФ, структура направит образовавшиеся средства в этом направлении. Несмотря на отсутствие официальной информации, наша организация располагает сведениями, что в аренду с последующим правом выкупа будут предлагаться квартиры в окрестностях Баку и Сумгайыта. Конечно же, проект охватит и центр столицы, однако больше всего жилого фонда будет предложено в Хырдалане и Масазыре. В сложившейся ситуации высокого спроса фонд может активировать процесс приема заявок уже в текущем году».

Ранее сообщалось, что аренда квартир с правом последующего выкупа будет осуществляться сроком от 3 до 25 лет при соблюдении ряда условий. Арендатором может быть только гражданин Азербайджана, не имеющий на момент обращения просроченных обязательств. Рыночная стоимость арендуемой жилплощади будет определяться независимым оценщиком, при этом квартира должна быть застрахована по своей оцененной стоимости.

После заключения договора, арендатор должен оплатить как минимум годовую арендную стоимость в качестве предоплаты, а полная стоимость квартиры может быть оплачена не ранее чем через три года после заключения договора.

Сообщается, что если фонд примет решение о досрочном расторжении договора, арендатор должен быть уведомлен об этом в течение трех рабочих дней. В случае если договор расторгается арендатором, он уведомляет об этом фонд в течение 30 дней.

В довесок к этому арендатор с четвертого года аренды может с согласия Фонда передать право на аренду жилплощади третьему лицу. В случае смерти арендатора, права по арендному договору переходят к его наследникам.

Согласно порядку, в рамках аренды предлагается жилплощадь, полностью отремонтированная и обеспеченная электроэнергией, водой и газом.

Сдача квартир в аренду будет проходить на основе очередности обращения в Фонд через соответствующую электронную систему. До полного внедрения такой системы, все необходимые операции будут осуществляться на бумаге.