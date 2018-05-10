Люди тонут в кредитной яме

Палата по надзору за финансовыми рынками (FIMSA) обнародовала очередной отчет о состоянии банковской сферы Азербайджана. Согласно данным ведомства, на 31 марта текущего года суммарные активы банковской системы составили 27 907,4 млн. манатов. На начало года этот показатель достигал 27 921 млн. манатов.

Кроме того, объем выделенных банками кредитов за отчетный период составил 11 147,2 млн. манат, что на 95 млн. манат или 0,85% меньше по сравнению с аналогичным показателем на 1 февраля этого года и на 4 248,7 млн. манат или 27,6% меньше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период.

Банки направили 1 469,9 млн. манат на формирование резервов с целью покрытия возможных потерь по кредитам, что на 15,6 млн. манат или 1,05% меньше по сравнению с показателем за 1 февраля этого года.

На сегодня кредитный портфель банков составляет 11 249,6 млн. манат. Суммарная капитализация банков составляет 3870,1 млн. манат, суммарные убытки банков за первый квартал года составили 55,9 млн. манат.

Особо болезненная тема – просроченные кредиты, которые фактически парализовали деятельность многих банков. Если на 1 февраля этого года общий объем проблемных кредитов составлял 1 695,9 млн манат, то на 1 марта этот показатель возрос до 1 700,9 млн манат. На данный момент удельный вес проблемных кредитов достиг 14,7% общего объема кредитного портфеля банков, в начале этого года эта цифра составляла 13,8%.

Как сообщает ЦБА, объем проблемных кредитов по сравнению с началом года увеличился на 69,2 млн манат или 4,25%. За последний год проблемные кредиты выросли на 62,8 млн манат или 3,85%.

Комментируя «Зеркало» эти данные независимый эксперт-экономист Азер Мехтиев отметил, что ситуация в финансово-банковской сфере страны остается очень сложной и говорить об оздоровлении системы пока рано. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что за последний год банки сократили кредитование на 28%. В кредите отказывают как потребителям, так и предпринимателям. Реальный сектор экономики не получает инвестиций в должном объеме.

«Однако обнародованная официальная статистика по банкам не отражает реальное положение вещей. Банки намеренно в документах указывают низкий объем проблемных кредитов, искажают счета. За этим стоит желание скрыть махинации, которые осуществляются этими организациями. Именно по этой причине банки не хотят и не могут объединиться, потому, что всплывут криминальные схемы по выводу средств. В этом случае, банк должен признать, что выдал коррупционным путем крупный кредит, и что эти деньги вряд ли будут возвращены. Естественно, мало кто захочет это обнародовать», — подчеркивает Мехтиев.

Другим фактором, усугубляющим ситуацию в этой сфере, является недоверие населения банкам. Продолжается отток капитала из банков, в результате чего депозиты физических лиц снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень недоверия населения банкам достиг высшей точки.

Как выправить положение? Первое – для восстановления доверия населения к банкам нужно усилить контроль над выполнением законов в этой сфере. Второе — необходимо обеспечить прозрачность деятельности банков. Это важно с точки зрения обеспечения социальной ответственности банков. Третье – изменить кадровую политику банков, создать профессиональный менеджерский состав, не назначать на ведущие посты своих близких и знакомых. И, четвертое — привлечение банков к ответственности за искаженные и недостоверные данные в отчетах.

Однако сегодня наиболее актуальной проблемой являются просроченные кредиты, объем которых динамично растет.

«Больше чем у половины экономически активных жителей Азербайджана имеются кредитные обязательства. Девальвация маната, экономический кризис привели к снижению деловой активности, закрытию рабочих мест, снижению доходов. Депутаты парламента, ряд экспертов предлагают различные пути решения проблемы – списание кредитных долгов граждан, разделение суммы кредитных долгов в равных долях между государством, банками и самим заемщиком. Пока правительство сохраняет спокойствие, дистанцируясь от проблемы, видимо, полагаясь на то, что банки сами выйдут из патовой ситуации. Но этого не случится. Пока не будет предпринят комплекс мер по оздоровлению ситуации в банковской сфере, все меньше людей будет доверять банкам», — отметил Мехтиев.

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