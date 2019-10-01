Любовь и предательство: клип EMIN & Bahh Tee бьет все рекорды

Партнеры по лейблу Zhara Music EMIN & Bahh Tee выпустили клип на первый совместный трек «Парами».

Как сообщает #, в клипе отражены идеи о мужской дружбе, предательстве, и, конечно, основной лейтмотив – это любовь. Песня войдет в новый альбом Bahh Tee, релиз которого запланирован на 4 октября. Стоит отметить, что это единственный дуэт в альбоме.

Клип уже можно посмотреть на YouTube: https://youtu.be/kBPryGw7H1w

Основной сюжет клипа развивается в людном баре, где на фоне любовного треугольника главного героя (Бахти) на сцене под гитару выступает артист EMIN, наблюдающий всю картину со стороны. В какой-то момент друзья удаляются из бара, оставив всю суету и проблемы позади.

Съемки основного сюжета клипа проходили уже за полночь в ресторане LESNOY. Режиссером выступила Евгения Абдель-Фаттах.

«Бахти очень талантливый автор и исполнитель, а также продюсер. Наша дружба и сотрудничество началось в 2016 году с песни «Сбежим в Баку», которую он написал для меня, и которая до сих пор одна из самых моих популярных песен. У него есть ощущение артиста, что ему нужно выпускать, а что нет. Он может предвидеть и посоветовать. Это очень важно. Не зря мы вместе создали лейбл, а сейчас выпускаем совместный клип «Парами». Он классный» — рассказывает EMIN.

«Самое главное, что мы сделали дуэт не потому, что надо, а потому, что было интересно вместе поработать с этой песней. Я просто написал ее и увидел, и услышал в ней Эмина, на мой взгляд, получилось действительно интересно и гармонично», — Bahh Tee.