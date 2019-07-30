Любители футбола страны смогут смотреть английский чемпионат по AzTV

В Азербайджане будет транслироваться Английская Премьер-лига, считающаяся самой представительной футбольной лигой в мире.

По сообщению Report, право транслировать одно из самых зрелищных футбольных действ в Азербайджане вновь получил AzTV.

Информацию подтвердил замдиректора телеканала Сиявуш Алиев.

Обрадовав футбольных фанатов, он отметил: «Контракт на трансляцию Английской Премьер-лиги истек в конце прошлого сезона. После длительных переговоров была достигнута договоренность и получено право вновь транслировать чемпионат».

По словам С.Алиева, добиться этого права не так-то просто.

«Крупнейший федеральный канал России – «Матч TВ» не сможет транслировать этот чемпионат. Право на трансляцию получил Rambler.ru. В соседней Турции Английская Премьер-лига транслируется посредством частной и платной телевизионной платформы. Учитывая все это, завоевание нами права на открытую трансляцию станет хорошим подарком для всех любителей футбола в Азербайджане», — отметил он.

| 2019-07-30T16:32:08+00:00 30 июля 2019, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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