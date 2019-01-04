«Любая предвыборная гонка сохраняет интригу до своего завершения, и сюрпризы не исключены»

О предвыборной ситуации в Украине, желании стать президентом актера Владимира Зеленского, а также его связи с олигархом Игорем Коломойским, рассказали в интервью #, украинские политологи Евгений Магда и Павло Жовниренко.

— Владимир Зеленский на Новый Год объявил, что пойдет на президентские выборы. Понятное дело, что «Слуга Народа» принес ему большую славу. Как вы оцениваете его шансы на президентских выборах?

Е.М. — Для меня очевидно, что каждый гражданин Украины, отвечающий законным требованиям (возраст 35 лет и больше, владение государственным языком, проживание в Украине на протяжении последних 10 лет) имеет право принимать участие в президентских выборах. Владимир Зеленский заявил о своих намерениях в эфире принадлежащего Игорю Коломойскому телеканала «1+1», подвинув своим выступлением традиционное президентское поздравление с Новым годом. Социологи отмечают, что у Зеленского довольно высокий рейтинг, хотя он не вел политической деятельности, а партия «Слуга народа» существует пока только на бумаге. Видимо, Зеленский решил попробовать, работает ли общеевропейский тренд на приход комиков в политику, в Украине. Но следует понимать, что, спускаясь со сцены в политику, он покидает зону комфорта, и ему будет непросто.

П.Ж. – Социологические исследования показывают, что у него достаточно большие шансы не только из-за стабильного второго места во всех опросах, но и учитывая его сравнительно низкий антирейтинг, а также высокие электоральные ожидания «нового лица».

— Многие отмечают, что Зеленский — это человек Коломойского, хотя и он и Коломойский это отрицают. Есть ли между ними связь или же это догадки?

Е.М. – Ни рабства, ни крепостного права в Украине нет. Зеленский и «95 Квартал» выпускают львиную долю развлекательного контента на телеканале «1+1», который принадлежит Игорю Коломойскому. Есть информация, что «1+1» должен студии «95 Квартал» несколько миллионов долларов. При этом некогда влиятельный олигарх не скрывает своего раздражения потерей Приватбанка – ранее принадлежавшего ему крупнейшего финансового учреждения Украины, и подчеркивает, что будет болеть за любого кандидата, способного обойти Петра Порошенко в первом туре. Очевидно, что и за Зеленского. Думаю, что Зеленский, как минимум, советовался с Коломойским перед объявлением о своей готовности баллотироваться.

П.Ж. – Связь очевидна даже для не специалистов. Но ответ на вопрос в том, кто кого больше использует, для меня далеко не очевиден. Пока что Зеленский использует Коломойского, точнее, принадлежащий ему телеканал 1+1. Что будет дальше — будем смотреть, учитывая, что в своих последних «кандидатских» интервью и выступлениях Владимир Александрович выглядел достаточно серьезным и самостоятельным.

— У кого из кандидатов на президенты больше всего шансов победить на президентских выборах в Украине в марте 2019 года?

Е.М. – Ожидается, что свои кандидатуры выдвинут порядка 30 претендентов на президентскую булаву, но фаворитами президентской гонки выглядят Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Центр Разумкова по заказу Фонда «Демократические инициативы» и фирма SOCIS в конце декабря 2018 года провели социологические опросы, согласно которым действующий президент и лидер «Батькивщины» оторвались от других кандидатов в президенты.

Напомню, что президентская кампания стартовала 31 декабря 2018 года, а первый тур голосования пройдет 31 марта 2019 года, и сегодня практически нет сомнений, что президентские выборы пройдут в два тура.

П.Ж. – Победит, скорее всего, кто-то из «четверки»: Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Зеленский. Одной из очевидных проблем последнего является отсутствие компетентной управленческой команды. Поэтому, на мой взгляд, нельзя исключать на финальном этапе объединения усилий Зеленского с Тимошенко или Гриценко. Вероятность такой «связки», особенно с Юлией Владимировной, достаточно высока, учитывая жесткий прагматизм Игоря Валерьевича и то, что он с ней, по его же недавним словам — единомышленники. В этом случае вероятность победы действующего Президента — по крайней мере сейчас, за три месяца до выборов — видится маловероятной. Хотя эта кампания, как любая предвыборная гонка в демократической стране, будет сохранять интригу до своего завершения и, уверен, принесет новые сюрпризы, которые могут внести серьезные коррективы в любые прогнозы.

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