Львиная доля налоговых отчислений приходится на Баку

Налоговые поступления в проекте бюджета следующего года ожидаются в размере 7 млрд.875 млн. манатов . Если сравнивать с бюджетными прогнозами истекающего года, доходы от налогов в следующем году превысят текущий показатель на 7,6%. В целом же на долю налогов в структуре бюджетных поступлений следующего года приходится 32,6% .

Отечественные экономисты ответили на вопрос – население каких территорий страны заплатит больше всего налогов? В этом контексте примечательно исследование экономиста Ровшана Агаева, подсчитавшего сумму налогов на душу населения в десяти наиболее «передовых» и отстающих районах и городах Азербайджана. Примечательно, что разница между лидерами и аутсайдерами рейтинга значительная.

Самый низкий показатель налоговых выплат на душу населения в Лерике – 33 маната, а самый высокий в Баку — 3100 манатов (2100 манатов без учета нефтяного сектора). На втором месте десятка районов с самым низким показателем налоговых сборов следует Джалилабад — 40 манатов, Ярдымлы – 41 манат, Масаллы — 49 манатов, Геранбой — 53 маната, Уджар — 56 манатов, Зардаб – 56 манатов, Тертер — 56 манат, Агдаш — 58 манатов, Балакен — 58 манатов.

В перечне десяти городов и районов, лидирующих по сбору налогов, Баку занимает первое место Баку — 3100 манатов (2100 манатов без учета нефтяного сектора), на втором месте Нафталан — 513 манатов, далее следуют: Сумгайыт — 375 манатов, Ширван — 266 манатов, Мингячевир — 256 манат, Апшерон — 247 AZN, Имишли — 214 манат, Нахчыван — 205 манатов, Габала -199 манатов, Гейгел — 192 маната.

По свидетельству Агаева, средний показатель налоговых сборов по стране прогнозируется в 792 маната, при этом в общей структуре налоговых сборов в размере 7 875 млрд. манатов на долю прочих регионов страны, исключая Баку, приходится 840 млн. манатов. Для большинства регионов этот показатель колеблется в пределах 70-120 манатов, говорит эксперт, отмечая, что в свете приведенных данных возникают вопросы к структуре расходов.

«Может ли правительство представить данные о том, сколько из бюджета расходуется на каждый регион в отдельности, за исключением Баку? – вопрошает эксперт. — Как только эти цифры также станут достоянием общественности, можно приступить к обсуждению вопроса дотационных зон. И речь здесь не столько о формальном подходе в аспекте действующих норм закона, поскольку представляет интерес реальная ситуация – насколько в действительности регионы страны способны удовлетворить свои потребности за счет собственного финансового потенциала?».

Экономист акцентирует внимание на серьёзной, можно сказать, стократной разнице налоговых выплат между столицей и иными районами. «Это наводит на выводы о дисбалансе экономического развития территорий», — говорит Агаев.