Львиная доля экспорта – нефть

Внешнеторговый баланс Азербайджана за два месяца текущего года отличился положительным сальдо в размере $986 млн. 317,47 тыс. Расходы на импорт превысили доходы от вывоза местной продукции на 29,9% по сравнению с теми же сроками минувшего года, сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК). Таким образом, доходы Азербайджана от экспорта превысили расходы на импорт почти на миллиард долларов.

Страна продает больше, чем покупает. Однако подавляющая часть экспорта по-прежнему приходится на энергосырье и нефтепродукты. По данным ГТК, львиная доля экспорта – это нефть (82,61%), нефтепродукты (1,54%) и природный газ (6,74%). В структуре доходов от экспорта на эти позиции приходится 91%, или $2 млрд. 864 млн. из $3 млрд. 317,9 млн. всего объема поступлений.

Экспорт электроэнергии, составивший по итогам двух истекших месяцев 0,97%, экономисты не соотносят с ненефтяным, поскольку относят к ресурсной экономике. Далее в этом списке следуют черные металлы и изделия из них (0,21%), алюминий и изделия (0,43%). На долю плодоовощной продукции пришлось 2,41% всего экспорта, чая — 0,05%, масел растительного и животного происхождения -0,06%, сахара — 0,07%, алкогольной и безалкогольной продукции — 0,13%, химической продукции — 0,4%, пластмассы и изделий — 0,96%, хлопка — 0,82%, хлопкового волокна — 0,12%, прочей продукции — 2,48%.

С начала года доходы от экспорта товаров ($3 млрд. 317,9 млн.) увеличились на 49,3%. При этом частными компаниями экспортировано товаров на сумму $1,1 млрд., что в 6,4 раза больше, чем за сопоставимый период прошлого года. Экспорт товаров государственными предприятиями увеличился за этот период всего на $2 млн.

В частности сообщается о росте на 16,4% ненефтяного экспорта. Однако на общем фоне доля доходов от реализации неуглеводородной продукции выглядит скромно – всего $281,5 млн. Если же учесть, что к этой сумме прибавлена стоимость экспорта продукции сырьевой экономики – электроэнергии, черных и цветных металлов и пр. на продукцию местных производителей приходится мизерная часть экспорта. Наряду с этим, в текущем году значительно выросли объемы импорта – рост на 49,2% до $2 165,8 млн. За два истекших месяца Азербайджан закупил продовольствия на $245,7 млн.

Как видно из этой раскладки, в экспорте страны продолжают доминировать углеводородная сфера, и доля ненефтяного сектора по этому показателю оставляет желать лучшего. По мнению эксперта-экономиста Натига Джафарли, благоприятная конъюнктура мирового рынка нефти улучшила макроэкономические показатели и состояние экономики. Цена марки Brent впервые в этом году выросла более $68 за баррель и достигла четырехмесячного максимума. В целом же возросшая стоимость основного экспортного товара позволила добиться хороших показателей во внешней торговле.

Однако на фоне растущей нефти ощутимо снизилась волна риторики времен падения индексов «черного золота», а значения ненефтяного экспорта все реже всплывают в речи ответственных чиновников.