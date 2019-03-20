Лужков считает, что переименование Астаны обойдется дорого

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что народ должен решать, переименовывать ли Астану, но основания для этого есть, а сама процедура – вещь затратная.

Ранее новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. В среду депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы.

«Я думаю, это, конечно, вопрос народа. Это вопрос не наших решений», — заявил РИА Новости Лужков, добавив, что он не знает, как сам Назарбаев отнесся к этой инициативе.

Бывший мэр Москвы отметил, что «переименование – это вообще вещь дорогая». «Это же нужно вообще все-все-все карты, все названия, все внутренние документы государственные для данного города переделывать», — пояснил Лужков.

| 2019-03-20T20:32:09+00:00 21 марта 2019, 00:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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