Лужков считает, что переименование Астаны обойдется дорого

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что народ должен решать, переименовывать ли Астану, но основания для этого есть, а сама процедура – вещь затратная.

Ранее новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. В среду депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы.

«Я думаю, это, конечно, вопрос народа. Это вопрос не наших решений», — заявил РИА Новости Лужков, добавив, что он не знает, как сам Назарбаев отнесся к этой инициативе.

Бывший мэр Москвы отметил, что «переименование – это вообще вещь дорогая». «Это же нужно вообще все-все-все карты, все названия, все внутренние документы государственные для данного города переделывать», — пояснил Лужков.