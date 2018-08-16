Лула да Силва зарегистрирован кандидатом в президенты Бразилии

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, находящийся в тюрьме, официально стал кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в этой стране в октябре. Партия трудящихся, лидером которой он является, в среду, 15 августа, зарегистрировала его в столице страны Бразилиа своим кандидатом. В письме партии да Силва выразил уверенность в том, что он сможет многое сделать, «чтобы вывести Бразилию из тяжелейшего кризиса в истории».

Верховный избирательный суд в ближайшее время вынесет решение по кандидатуре бывшего президента. У здания суда 15 августа собрались около 10 тысяч сторонников Партии трудящихся, требуя признать кандидатуру да Силвы. Согласно последним соцопросам, он с большим отрывом опережает других кандидатов.

72-летний Лула да Силва, обвиненный в коррупции, в апреле 2018 года был приговорен к 12-летнему тюремному сроку. И экс-президент и Партия трудящихся заявили о политическом характере процесса, цель которого, как они утверждают, — предотвратить возвращение партии во власть. В настоящий момент вердикт рассматривает Верховный суд страны, который может отменить приговор.

Между тем даже в случае такой отмены маловероятно, что политика официально допустят к выборам. Представитель Партии трудящихся Паулу Пимента заявил, что еще «никогда бразильцы так сильно не полагались на Лулу». «Лула должен выйти на свободу. У партии нет плана «Б» в вопросе кандидатуры», — добавил Пимента.

Согласно бразильским законам, из-за судебного приговора Лула да Силва не может баллотироваться на выборах. Однако законом предусмотрен запрос на «исключительный случай». Соответствующее решение должен вынести Верховный избирательный суд. Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост главы государства с 2003 по 2011 годы.

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