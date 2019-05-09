Лукашенко заявил о прочности власти в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что свергнуть действующую власть в стране невозможно. Такое заявление глава государства сделал в беседе с журналистами в четверг, 9 мая, во время торжеств по случаю Дня Победы.

«Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле, как это вчера началось и продолжается в Сирии, в Ливии и других государствах. Мы это прошли, но благодаря нашему единству мы спасли свою страну», — приводит его слова ТАСС.

В то же время Лукашенко отметил, что хоть руководству Беларуси такое развитие событий «уже не страшно», «об этом надо думать всегда».