Лукашенко заявил, что Зеленский просил у него поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом.

«У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом Владимиром Зеленским. Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем — не оказываем?» — сказал Лукашенко.

О какой именно помощи идет речь, президент не уточнил.

В июле лидеры обоих государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы политического и экономического взаимодействия и торговли. Лукашенко поздравил Зеленского с победой его партии на выборах в Верховную раду, пожелал успехов и пригласил посетить Беларусь «в любое время и в любом формате». Украинский лидер принял приглашение.