Лукашенко заявил, что не готовится к транзиту власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в республике, а работать при нем продолжат чиновники, которые умеют слышать и исполнять его поручения.

Как передает в четверг госагентство Белта, данное заявление было сделано на совещании, на котором рассматривается пакет прогнозных документов на 2020 год, а также оценивается работа экономики за истекший период 2019 года.

«Или как пописывают в интернете: «Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти…». Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения», — заявил белорусский лидер. (РИА Новости)