Лукашенко заверил Зеленского, что никаких проблем у Украины с Беларусью не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что никаких проблем у Киева с Минском не будет. Об этом он сказал в пятницу на переговорах в Житомире.

«Эта глубокая большая идеология основана на истории, которую мы с вами пережили, да и сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе, — цитирует Лукашенко агентство «БелТА». — Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь». По его словам, белорусы всегда будут самыми добрыми и надежными сторонниками, партнерами Украины. «И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет», — заверил глава государства.