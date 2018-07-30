Лукашенко за электромобили

По состоянию на 24 июля 2018 года в Минске, согласно официальным данным, зарегистрировано 38 электромобилей. При том, что ежедневно по дорогам белорусской столицы курсирует около миллиона авто.

Впрочем, как пояснили DW в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, реально электромобилей больше: разработка порядка их учета предусмотрена недавним указом президента РБ. Указ призван стимулировать использование электромобилей и предусматривает, среди прочего, освобождение владельцев таких машин от дорожного налога с 10 октября 2018 года по 31 декабря 2020-го — а также разрешение устанавливать зарядные станции на землях общего пользования без отчуждения земли.

Но это — в будущем. А до сих пор как электрические в Беларуси регистрировали только те авто, владельцы которых это указывали при постановке на учет в ГАИ.

25 просмотров