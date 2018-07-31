Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике

Ранее украинский портал Depo.ua со ссылкой на источники в белорусских журналистских кругах сообщил, что Лукашенко с 28 июля не появлялся на людях, так как был госпитализирован с инсультом.

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт назвала эти сообщения «ерундой».

«Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: не дождетесь», — сказала она РИА Новости.

Между тем, согласно сообщениям пресс-службы президента Беларуси, в четверг Лукашенко провел совещание по вопросам госслужбы, в субботу — телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также встретился в Минске с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Кадры этой встречи показало белорусское телевидение.