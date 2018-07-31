Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые появился на публике после сообщений в СМИ о якобы перенесенном инсульте. Он провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко, пишет официальный сайт главы государства, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский портал Depo.ua со ссылкой на источники в белорусских журналистских кругах сообщил, что Лукашенко с 28 июля не появлялся на людях, так как был госпитализирован с инсультом.

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт назвала эти сообщения «ерундой».

«Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: не дождетесь», — сказала она РИА Новости.

Между тем, согласно сообщениям пресс-службы президента Беларуси, в четверг Лукашенко провел совещание по вопросам госслужбы, в субботу — телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также встретился в Минске с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином. Кадры этой встречи показало белорусское телевидение.

44 просмотров
| 2018-07-31T23:53:59+00:00 1 августа 2018, 06:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss