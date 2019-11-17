Лукашенко проголосовал на парламентских выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на парламентских выборах, сообщает ТАСС.

Глава государства традиционно появился на избирательном участке номер 506 в Минске. После торжественной встречи, на которой президенту вручили цветы, Лукашенко предъявил паспорт, расписался в списках избирателей и сделал свой выбор, опустив заполненный бюллетень в урну.

Отмечается, что после завершения процедуры белорусский лидер пообщался с представителями средств массовой информации, которые наблюдали за его голосованием.

| 2019-11-17T15:24:09+00:00 17 ноября 2019, 14:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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