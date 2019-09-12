Лукашенко призвал чиновников быть на чеку

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников, что нельзя допустить попыток «расшатать страну» в период парламентских выборов, сообщает РИА Новости.

Выборы в верхнюю палату парламента (Совет республики) назначены на 7 ноября, в нижнюю палату парламента (Палату представителей) – на 17 ноября.

«Хочу, чтобы вы были на чеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете», — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время согласования назначений руководителей местных органов власти. Слова Лукашенко приводит официальный сайт президента Беларуси.

Он подчеркнул, что парламентские выборы являются репетицией президентских, которые должны пройти в будущем году.

| 2019-09-12T14:43:14+00:00 12 сентября 2019, 17:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss