Лукашенко предостерег Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Польше не следует создавать «лишние базы» на своей территории, об этом он говорил и польским властям. Слова Лукашенко в воскресенье, 4 ноября, приводит БЕЛТА.

«Я министру иностранных дел [Польши Яцеку Чапутовичу] сказал — он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — рассказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что внешняя политика Минска базируется на понимании того, что «с соседями надо жить хорошо».

«Мы — мирные люди, не хотим войны. Мы не богаты, но никого не просим. Мы сами свое счастье заработаем. Если будем шевелиться, мы все сделаем сами. Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны. Не дай бог. Я знаю по этим горячим точкам. Для [мирной и благополучной жизни] мы должны быть как единое целое, видеть свои цели, жить так, как считаем нужным. Нам чужого не надо. У нас среднее по европейским меркам государство. Мы в самом центре Европы и этим дорожим», — подчеркнул Лукашенко.

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Также белорусский президент обратил внимание на транзитное значение республики, которая со своей транспортной инфраструктурой при нынешней ситуации в регионе оказалась очень востребованной для перевалки тех или иных грузов. При этом он признал, что это порождает и дополнительные риски. «Выступая перед представителями Запада на [заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности], я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция — все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за собственный счет», — рассказал Лукашенко.

«Сегодня наконец-то они поняли, в чем цена этого куска земли в центре Европы. Не только они. Американцы очень далеко — тоже оценили. Я уже не говорю о старшем брате (о России — прим. «Ленты.ру»)», — заключил он.

В середине сентября президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон направить в республику больше американских войск. Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть возможность размещения в Польше постоянной американской базы. Объект было предложено назвать «Форт Трамп». 4 октября Дуда сообщил, что решение о создании базы уже принято, а Варшава готова вложиться в создание необходимой инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянное присутствие американских вооруженных сил. По словам польского лидера, объект станет сдерживающим фактором для возможной российской агрессии.

31 октября Лукашенко признал, что Белоруссия обеспокоена возможным появлением американской военной базы на территории Польши, Минск и Москва раздумывают об адекватном ответе на этот шаг Вашингтона.

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