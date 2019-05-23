Лукашенко предложил Астане наладить поставки нефти в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о ведении переговоров по поставкам в страну нефти из Казахстана. «В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть», — заявил он на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым в Минске в четверг, 23 мая, сообщает Русская Служба DW.

Он также выразил надежду на решение вопроса транзита казахстанской нефти через РФ. «Россия — член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», — указал далее Лукашенко.

| 2019-05-23T16:52:27+00:00 23 мая 2019, 19:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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