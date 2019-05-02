Лукашенко потребовал провести в стране «красивые и честные» парламентские выборы

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу организовать и провести предстоящую избирательную кампанию по выборам депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента), запланированную в текущем году, «достойно, красиво и честно». Об этом он заявил в четверг на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

В апреле, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту, Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране пройдут «в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки», то есть в 2020 году. Что же касается парламентских выборов, Лукашенко предложил провести их 7 ноября. Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что предложит президенту провести выборы в парламент 17 ноября 2019 года.

Согласно календарю на сайте ЦИК, выборы депутатов нижней палаты парламента должны пройти в Белоруссии не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы — не позднее 30 августа 2020 года.