Лукашенко потребовал от России денег за охрану границы

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что российская сторона должна Белоруссии денег за охрану границы, передает «Интерфакс».

Лукашенко рассказал, что страна старается охранять совместную с Россией границу, но цифры, во сколько это обходится, баснословные. На вопрос, сколько Россия должна Белоруссии, глава республики отметил, что не станет публично называть цифры, но хочет, чтобы соседская страна отдала хотя бы половину.

«От Черного моря до Балтики мы видим все… Представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать, что происходит… через Белоруссию в странах НАТО», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что также много средств белорусское государство тратит на общую с российской стороной систему ПВО.

Глава Белоруссии отметил, что не хотел считать деньги, ведь он не бухгалтер, но Россия начала первая. В частности, когда выставила стране счета за природный газ и прочее сырье.

«Говорят, что мы нахлебники. Хорошо. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят», — добавил Лукашенко.

Заключая, глава страны признался, что недавно в узком кругу поведал российским властям о стоимости совместных проектов.

«Дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но, если надо — посчитаем. Это стоит недешево», — — заключил Лукашенко.