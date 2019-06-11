Лукашенко потребовал, чтобы во время выборов «комар носа не подточил»

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить достойное проведение президентской и парламентской предвыборных кампаний, чтобы «комар носа не подточил». Об этом глава государства заявил во вторник в ходе назначения руководителей местных органов власти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

Президентские выборы в стране пройдут в 2020 году, а парламентские — уже в этом.

«Много раз говорил: компартии нет мужики, мы за все отвечаем, то бишь вы. И две предвыборные кампании на ваших плечах. Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил, у нас для этого есть все», — сказал Лукашенко. Он призвал не допускать «хамства по отношению к людям, не отпихивать людей». «Другого народа нет, и не такой уж плохой у нас народ. Надо с ними работать», — считает он.

По его словам, «народ не умирает от любви к власти».