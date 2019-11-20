Лукашенко посоветовал спортсменам-неудачникам не возвращаться в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко остался недоволен результатами спортсменов в 2019 году.

Об этом глава государства заявил во время заседания Национального олимпийского комитета. Лукашенко отметил, что в 2019 году спортсмены из Беларуси завоевали только восемь медалей на чемпионатах мира по видам спорта, которые входят в олимпийскую программу.

Президент заявил, что без результатов на Олимпийских играх 2020 года в Токио своих постов лишатся чиновники и функционеры.

«Поэтому подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами. Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь», — приводит слова Лукашенко официальный сайт президента. (gazeta.ru)

| 2019-11-20T22:01:07+00:00 21 ноября 2019, 00:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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