Лукашенко отправился в Сочи к Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с визитом в Россию, где в Сочи проведет встречу с российским коллегой Влдимиром Путиным. Об этом в среду, 22 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Ожидается, что главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.

Отмечается, что возможность встречи в Сочи обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Лукашенко и Путина.

Как сообщалось, 10 августа Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции. По его мнению, Москва не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза.

43 просмотров