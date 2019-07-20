Лукашенко объявил амнистию

Глава Беларуси Александр Лукашенко в 25-летнюю годовщину своего президентства, 20 июля, подписал закон об амнистии. В названии документа указано, что мера принята «в связи с 75-летием освобождения» от нацистов, а пресс-служба президента подчеркнула, что цель закона — «реализация принципа гуманизма».

От уголовного наказания освобождаются 6 тысяч осужденных, 2 тысячи из них будут выпущены из мест лишения свободы.

Под амнистию подпадают несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины с детьми до 18 лет, люди пенсионного возраста, инвалиды, больные раком, пострадавшие в катастрофе на ЧАЭС, ветераны боевых действий и другие, передает dw.com.

Амнистия коснулась осужденных за совершение преступлений, не относящихся к тяжким и особо тяжким, в том числе и частично по «наркотической статье». Не подлежат освобождению от уголовного преследования, в частности, осужденные «за преступления против мира и безопасности человечества, убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки».

20 июля 1994 года Александр Лукашенко стал первым и пока единственным президентом Беларуси. Директор совхоза «Городец» и депутат Верховного совета набрал во втором туре президентских выборов 80,1% голосов.