Лукашенко назвал причины ненависти народа к чиновникам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на Оршанский инструментальный завод подверг жесткой критике качество работы местных органов власти и руководства предприятия. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает «БелТА».

На подъезде к заводу белорусский лидер обратил внимание на благоустройство территории. «Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ — за ваши безалаберность и безобразие», — сказал он.

Лукашенко остался недоволен и состоянием самого предприятия. «Скорее всего, министра [промышленности Виталия Вовка] сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — публично об этом говорю. Пока двойка с минусом, и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду, и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет», — заявил глава государства директору завода Владиславу Бардюкову.

Также Лукашенко был неудовлетворен состоянием производственных помещений на предприятии. «Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц!» — поразился он.

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