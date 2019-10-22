Лукашенко намерен ответить на размещение в Литве танков из США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать ответные меры на размещение в Литве у госграницы бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США. Об этом сообщает БелТа.

Госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась заявил, что в любой стране прорабатывают ответные меры по адекватному реагированию на подобные шаги.

Он также подчеркнул, что американские бронетанковой дивизии дислоцируются на полигоне Пабраде, расположенном в 15 километрах от границы с Белоруссией.

«До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются», — добавил Зась.

Госсекретарь подчеркнул, что в данной ситуации нельзя оставаться простым наблюдателем.