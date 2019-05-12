Лукашенко: «Мы не переплюнем Баку по организации Евроигр»

В Минске все спортивные объекты, построенные к Европейским играм, готовы к соревнованиям. Об этом сегодня заявил президент Беларуси. По словам Александра Лукашенко, эти игры должны стать душевными, передают белорусские СМИ.

«Мы, конечно, не переплюнем Баку, Азербайджан в плане организации, богатства и всего прочего. Но мы туда должны вложить душу. И наша Олимпиада должна быть самой душевной. Чтобы все люди в Беларуси жили этой Олимпиадой и знали, что они этот праздник привезли в страну, и они сделали для этого немало. Душевность соответствует менталитету нашего народа. Это в генах наших людей», – сказал Лукашенко.

Глава государства сегодня посетил студенческую деревню, где во время Игр будут проживать почти шесть тысяч спортсменов. Там Лукашенко оценил столовую, которая временно появилась на месте крытого катка. Атлетам будут готовить блюда девяти кухонь мира – от белорусских драников до испанского хамона.