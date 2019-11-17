Лукашенко будет баллотироваться на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в воскресенье о намерении баллотироваться на выборах главы республики, запланированных на 2020 год.

«Я обязательно предложу свою кандидатуру, а люди сделают выбор», — сказал Лукашенко журналистам. При этом он отметил, что не держится за этот пост.

Власти Белоруссии не будут вносить поправки в конституцию к президентским выборам, запланированным на 2020 год, добавил он.

«Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим конституцию, — сказал Лукашенко. — Элементы новой конституции, с точки зрения Конституционного суда, мне представлены».(ТАСС)