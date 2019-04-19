Лукашенко: Без троих детей не можешь быть министром

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил брать в министры тех, у есть много детей, передает «Газета.ру».
А.Лукашенко заявил, что в Беларуси необходимо улучшать демографические показатели. Он предложил идеи по изменению сложившейся в стране ситуации.
«Нет троих или… четверых, — не можешь быть министром или еще кем-то», — добавил белорусский лидер.
Также А.Лукашенко сказал, что не понимает, почему у священнослужителей нет детей.
«Ну надо как-то церковь реформировать: это ненормально, когда человек агитирует за семейные ценности, а он не просто не имеет семьи, ему запрещает церковь иметь семью», — заключил глава государства.