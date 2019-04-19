Лукашенко: Без троих детей не можешь быть министром

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил брать в министры тех, у есть много детей, передает «Газета.ру».

А.Лукашенко заявил, что в Беларуси необходимо улучшать демографические показатели. Он предложил идеи по изменению сложившейся в стране ситуации.

«Нет троих или… четверых, — не можешь быть министром или еще кем-то», — добавил белорусский лидер.

Также А.Лукашенко сказал, что не понимает, почему у священнослужителей нет детей.

«Ну надо как-то церковь реформировать: это ненормально, когда человек агитирует за семейные ценности, а он не просто не имеет семьи, ему запрещает церковь иметь семью», — заключил глава государства.

| 2019-04-19T14:53:11+00:00 19 апреля 2019, 18:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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