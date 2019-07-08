Лукашенко «абсолютно поддерживает» предложения Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры в Минске при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко 8 июля.

В пресс-службе подчеркнули, что позиция Лукашенко по поводу конфликта на Донбассе не поменялась.

«Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна – и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», – говорится в сообщении.

Белорусская сторона также поддерживает предложения Зеленского по поводу участников встречи.