Лукашенко «абсолютно поддерживает» предложения Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры в Минске при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко 8 июля.

В пресс-службе подчеркнули, что позиция Лукашенко по поводу конфликта на Донбассе не поменялась.

«Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна – и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», – говорится в сообщении.

Белорусская сторона также поддерживает предложения Зеленского по поводу участников встречи.

8 июля Зеленский предложил Путину провести в Минске переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе с участием лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. В Кремле заявили, что рассмотрят это предложение.

| 2019-07-08T21:14:28+00:00 8 июля 2019, 23:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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