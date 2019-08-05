Луис Суарес угостил Гризманна мате

Нападающий сборной Франции и каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн осваивается в новой команде.

Официальный аккаунт «Барселоны» в Twitter опубликовал видео, на котором уругваец Луис Суарес угощает Гризманна чаем мате из калабасы, специального сосуда для этого напитка, сообщает sportbox.ru.

Футболисты вместе с командой направляются в турне по США, в рамках которого коллектив проведет два матча с «Наполи» — 7 и 10 августа. Добавим, что аргентинский нападающий и капитан команды Лионель Месси получил повреждение, из-за чего не смог отправиться в США.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Суарес недружелюбно настроен по отношению к Гризманну из-за комментария француза, сделанного во время чемпионата мира-2018 в России. Перед четвертьфинальным матчем между сборными двух футболистов Гризманн сказал, что считает себя наполовину уругвайцем. Суаресу не понравилось это высказывание, из-за чего тот игнорировал новичка «Барселоны» на первой совместной тренировке.

Напомним, накануне «Барселона» одержала победу над лондонским «Арсеналом» в матче за «Кубок Жоана Гампера». В этой встрече участие принимал и Гризманн, которого болельщики встретили овациями. Отметим, что победный гол на последних минутах матча забил Суарес.