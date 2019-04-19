Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

Аргентинец сделал дубль и помог команде переиграть «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном матче 1/4 финала.

Месси опередил защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина и нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Одновременно болельщики выбрали на сайте УЕФА лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Его автором стал также капитан «Барселоны» Лионель Месси, открывший счет в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

На приз также претендовали Рахим Стерлинг, Давид Нерес и Филиппе Коутиньо.

В полуфинале «Барса» встретится с «Ливерпулем».