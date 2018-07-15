Лучшие кинокомедии XXI века по версии Rolling Stone

Возглавил рейтинг популярного журнала фильм «Победители шоу», вторую строчку заняла кинолента «Петля» и замкнула тройку лидеров комедия 2011 года «Девичник в Вегасе».

БАКУ, 15 июл — Sputnik. Рейтинг пятидесяти лучших комедий XXI века был составлен кинокритиками американского журнала Rolling Stone, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на сайт издания, где опубликован полный список.

Первое место в рейтинге занимает фильм «Победители шоу», повествующий о престижной выставке собак, на которой владельцы питомцев прибегают к различным ухищрениям ради победы. Эти люди уделяют животным такое количество времени, что забывают обо всем вокруг. Кинокартина увидела свет в 2000 году.

Далее в списке следует кинолента «Петля», рассказывающая о современной британо-американской политике, которая вышла в прокат в 2009 году.

Тройку же замкнула комедия 2011 года «Девичник в Вегасе».

Помимо этого, решением кинокритиков журнала в первую десятку рейтинга входят картины — «Сводные братья» (2008 года), «Идиократия» (2006 года), «Любовь, сбивающая с ног» (2002 года), «Тони Эрдманн» (2016 года), «Зомби по имени Шон» (2004 года), «Сорокалетний девственник» (2005 года) и «Жизнь за кадром» (2000 года).