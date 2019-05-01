Лучшее решение для бедных — убрать лимиты

Тарифный совет Азербайджана на заседании во вторник принял решение увеличить с 1 мая текущего года годовой льготный лимит потребления газа с прежних 1,7 тыс. кубов до 2,2 тыс. кубов. Таким образом, гражданам уступили 500 кубов газа на сумму 50 манатов. Если раньше по льготному тарифу (0,1 маната за кубометр) домохозяйство платило 170 манатов, теперь в наши с вами дома будет подаваться газ по льготному тарифу на 220 манатов. Больше этой суммы облагаются тарифом в двойном размере — 0,2 маната.

«По стандартам правительства, этого лимита хватит для бедных семей, — сказал экономист Ровшан Агаев. — Недавние исследования, охватившие 150 семей, показали, что 2,2 тыс. кубов в год достаточно для отопления 89-90 квадратных метров общей жилой площади. На каждые десять метров жилой площади, превышающей 90 кв. м., потребление газа увеличивается на 100-200 кубов. Из официальных данных видно, что полтора миллиона домохозяйств потребляют до 1,7 тыс. кубов газа в год. Ежегодный расход 300 тысяч семей находится на уровне 1,7-2,2 тыс. кубов природного топлива».

Агаев рассказал, что в стране насчитывается 2,150 млн. газовых абонентов. Исходя из этих данных, 650 тысяч абонентов, или 30% всех домохозяйств потребляют в год 2,2 тыс. кубов. При этом ежегодный расход газа 56% (1,2 млн. абонентов) ниже 1,7 тыс. кубометров. Из упомянутой статистики собеседник делает выводы:

«Уровень потребления коммунальных услуг считается одним из наиболее важных показателей для определения социального статуса домохозяйств. Известно, что наша статистика не представляет исчерпывающих данных о доходах населения и уровне бедности. Именно с этой точки зрения, в разрезе потребления газа можно получить живую картину расслоения общества».

Специалист Агаев и наше правительство подразумевают под этим корреляцию: чем больше газа потребляется, тем лучше живут наши семьи. Но это в корне вредный подход не только в контексте ущербной статистики, но также решения вопроса с финансовой нагрузкой при оплате коммунальных услуг. Поскольку большой расход газа может быть вызван не только материальными возможностями граждан платить за это удовольствие. Как правило, жилища состоятельных семей отличаются энергоэффективностью и не требуют большого расхода топлива. В случае с бедными абонентами ситуация прямо противоположная — потребность возрастает, а возможности платить больше лимита нет.

Небедные семьи легче укладываются в норму потребления, даже не стремясь к этому. Хороший ремонт позволяет забыть о сквозняках и зимней стуже при минимальном потреблении природного газа и электричества. Качественные окна и двери, эффективное утепление кровли, стен, полов, наконец, современные и экономные технологии отопления существенно экономят потребление. Однако экономия и эффективность стоят денег и не по карману большинству наших семей. Кстати, дорогая отопительная система «комби», по которой ориентируется наше правительство, измеряя расход газа, имеется далеко не во всех домах. Многие азербайджанские семьи лишены такой возможности. Корректно ли уравнивать расход топлива на отопление средней площади благоустроенной квартиры и убогого жилья пенсионера с чугунной печью и щелями в окнах?

На периферии столицы и в регионах люди отапливают дома нестандартными самодельными печами, потребляющими гораздо больше газа, чем современные дорогие отопительные приборы. А если прибавить к этому убогое состояние жилья, продувающие окна и двери, ветхую крышу расход топлива бедной семьи в разы увеличится. И тут возникает резонный вопрос — кто придумал, что неимущие семьи должны использовать меньше газа, чем более состоятельные сограждане? Кто и на каком основании провел такую параллель? Ведь если не брать в расчет многоэтажные виллы, где расход топлива, действительно, зашкаливает, бедные семьи вынуждены использовать газа гораздо больше, чем состоятельные. Словом, бедность и неустроенность быта отнюдь не синоним разумной экономии. Экономия в этом случае вынужденная, а коммунальные лимиты правительства вынуждают неимущие семьи укладываться в выделенный дешевый паек.

Примечательны с этой точки зрения, действующие нормативы правительства, по которым месячная норма потребления газа на одного человека составляет 21 кубометр. Среднестатистическая семья из четырех человек потребляет 84 кубов газа в месяц. При этом по данным Тарифного совета, 1,2 млн. семей используют 140 кубов газа в месяц, или 1680 кубометров в год. По мнению Агаева, упомянутая статистика открывает простор для всевозможных выводов. А вывод напрашивается вполне конкретный — не нужно делать выводы! Достаточно признать, что лучшее решение для бедных слоев населения — это отсутствие всяких лимитов, или же, по мере возможности, повышение потолка льготного потребления хотя бы до 3 тысяч кубов.

Напомним, что радостную весть поведал накануне министр экономики, председатель Тарифного совета Шахин Мустафаев. По его словам, решение принято после изучения предложения главы государства. Руководитель ведомства подчеркнул, что предельной нормой воспользуются 85% населения. С 1 мая счетчики абонентов обнуляются, и начинается отчет нового годового лимита.