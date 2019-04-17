«Лучше иметь такой Нотр-Дам де Пари, чем не иметь вовсе никакого…»

Пожар в географическом и духовном «сердце» французской столицы — Нотр-Дам де Пари отозвался болью в сердцах миллионов людей во всем мире.

В интервью «Зеркало» азербайджанские деятели искусства поделились своими эмоциями и рассказали, каким они видят будущее легендарной архитектурной жемчужины:

Александр Хакимов, писатель:

— Я очень расстроен. Тем более, что буквально на днях рассматривал Нотр-Дам де Пари на снимках, сделанных известным азербайджанским фотографом Айдыном Садыховым, и восхищался. Кто мог бы подумать, что вскоре вся эта необыкновенная красота обратится в пепел?

Меня могут, наверное, осудить за то, что я говорю о пострадавшем архитектурном сооружении как о человеке. Но, видите ли, я осознаю значимость сооружений такого рода. Ведь вся история человечества, от пещерного века и до наших дней – это бесконечная череда войн, агрессии, насилия. Однако ж люди не только воевали и убивали – они еще и возводили памятники, замки, пирамиды, дворцы, храмы… Можно ли считать все это своего рода компенсацией за все те разрушения и убийства, что люди сеяли на своем историческом пути? Наверное, можно… И тем трагичнее утеря какого-либо из таких исторических памятников.

Это заметно обедняет человеческую культуру.

Но люди, словно не понимают этого. Они варварски разрушают то, что с огромным трудом и прилежанием возводили их собратья. Разграбленный вестготами Рим, культовые сооружения индейцев майя, уничтоженные конкистадорами, сожжение исламскими фанатиками Александрийской библиотеки, взорванные гигантские статуи будд и Пальмира, бездумное уничтожение древнекитайских памятников во время так называемой «культурной революции», взорванный храм Христа-Спасителя…

Да и кроме людской глупости хватает разрушающих факторов – землетрясения, пожары, наводнения, и, конечно же, Время…

Весьма хрупка человеческая культура. И трудновосстановима.

Разумеется, Нотр-Дам де Пари будет восстановлен. И это правильно. Французский народ, да и все человечество, ни в коем случае не должны лишиться такого замечательного памятника архитектуры и искусства. Правда, придется смириться с тем, что это будет своего рода «новодел» — ведь Нотр-Дам де Пари складывали руки средневековых мастеров, а восстанавливать будут руки совсем других людей совсем другого времени, это скажется на ауре, не может не сказаться…

Но – лучше иметь такой Нотр-Дам де Пари, чем не иметь вовсе никакого…

Айдын Садыхов, фотограф:

— Печаль… Печаль, за то, что на глазах страшное пламя огня пожирает и разрушает величайший историко-архитектурный шедевр. Всегда невероятно больно видеть, когда разрушаются исторические памятники и такие мировые шедевры, так как вместе с ними рушится часть истории.

За несколько дней до пожара у меня была выставка, где я демонстрировал этот удивительный исторический и средневековый шедевр, рассказывал его историю и легенды, вспоминая по ходу, как изучал это невероятное творение в Париже…

Франция является родиной готической архитектуры, и именно Нотр Дам всегда являлся одним из важнейших готических шедевров этой страны. Собор Парижской Богоматери можно с уверенностью назвать важным учебником по изучению, как истории, так и архитектуры. Он является безмолвным хранителем множества мифов и неразгаданных тайн человечества, таких как секрет «философского камня» и многое другое. Этот собор пережил и практически не пострадал во время двух мировых войн. Каждый, даже самый малый элемент этого творения – это в своем роде отдельная и важная страница истории.

Кадры пожара, разрушающие легендарный Собор Парижской Богоматери, привели меня буквально в шоковое состояние!

Я просто не мог поверить собственным глазам. Почти всю ночь, не сомкнув глаз, я просидел перед телевизором, сопереживая с французским народом, собравшимся близ острова Сите, за судьбу величайшего кафедрального собора Европы.

Сегодня из Парижа приходят различные прогнозы, связанные с периодом по восстановлению собора. Некоторые утверждают, что на восстановление потребуются десятки лет.

Я уверен, что легендарный Нотр Дам обязательно будет восстановлен, и вновь откроет свои двери для посетителей из всех стран мира.

Очень печалит то, что в глубине души мы понимаем, что ряд уничтоженных исторических элементов уже не вернутся в своем первозданном средневековом виде. Отныне мы сможем лицезреть эти фрагменты лишь на фотографиях.

А сейчас хочется верить, что легендарный 96-ти метровый готический шпиль будет воссоздан и вновь поднимется над крышей легендарного Собора.

Кенуль Исмайлова, художник:

— В 2015 году состоялась моя встреча с Собором Парижской Богоматери. Вмиг меня охватили самые разные чувства: хотелось плакать и радоваться одновременно, ведь я смотрела на легендарный шедевр своими глазами, могла дотронуться до него руками, прикоснуться, почувствовать то, о чем раньше читала в книгах и смотрела по ТВ. Восторг от величия самой архитектурной постройки, и от внутреннего убранства был неимоверный. Это великолепие, которое будоражит сердце.

Когда мировые СМИ сообщили о пожаре, в моей душе началась паника.

Я переживала не только за собор, но и за исторические сокровища, которые в нем хранятся. Когда показали кадры падения шпиля, мне казалось, что рушится целая эпоха.

Но, в то же время, вспоминая многострадальную историю собора, я верила, что он выстоит.

Невозможно было представить, чтобы Бог позволил исчезнуть этой жемчужине с лица Земли. Это настоящее чудо, что после такого пожара собор остался практически целым, и внутри почти не пострадал.

После пожара, в Интернете появилось много рисунков, мемов, посвященных этому трагическому происшествию. Но лично я не хотела бы отражать это событие в своем творчестве, уж слишком это болезненно для меня. Ни для кого не секрет, что в своем творчестве я стараюсь создавать только позитивные моменты жизни.

Если я когда-нибудь буду писать собор, то только в позитивном ключе.

Думаю, что все силы будут брошены на его скорейшее восстановление, и в дальнейшем, собор ждут только светлые времена, еще больше почитателей и туристов…