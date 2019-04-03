Лучшая футболистка мира зарабатывает в 325 раз меньше Месси

Нападающая французского «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг является самой высокооплачиваемой футболисткой мира, сообщает «Советский спорт».

По информации France Football, годовая зарплата Хегерберг составляет €400 тыс. Отмечается, что самым высокооплачиваемым футболистом мира является нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который получает €130 млн в год.

Также в список самых высокооплачиваемых футболисток попали Амандина Хенри (€360 тыс.) и Венди Ренар (€348 тыс.), а также Карли Ллойд из «Скай Блу» (€345 тыс.) и Марта, выступающая за «Орландо» (€340 тыс.).

Хегерберг стала первого в истории женского футбола обладательницей «Золотого мяча».

| 2019-04-03T10:46:28+00:00 3 апреля 2019, 13:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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