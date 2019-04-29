Луческу извинился за слова о Лобановском

Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал свои слова о том, что Валерий Лобановский незаслуженно занял 6-е место в списке величайших тренеров в истории по версии France Football.

«Жалею, что так вышло и прошу прощения. Не представлял, что будет такой резонанс. Я прекрасно осознаю, что Лобановский был замечательным тренером. Он был важным тренером, потому что он создал систему.

«Динамо» тех времен было командой системы. Их счастье, что у них был такой классный тренер как Лобановский. Он создавал и давал результат. Мои слова были ошибкой.

Я действительно немного удивился месту Лобановского, когда общался с журналистом о рейтинге. Но потом осознал, насколько классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины», — сказал Луческу.