Ложь «второй свежести»: кто использует «сливные бачки»?

В бессмертном произведении Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», как известно, имел место диалог между буфетчиком Андреем Фокичем Соковым и Воландом. Буфетчик оправдывается перед Воландом, выговаривающим ему за испорченную осетрину, которую «иностранному магу» довелось попробовать в буфете. Мол, осетрину прислали второй свежести». «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!», — возмущался Воланд.

С тем, что происходит в прессе, как в отечественной, так и зарубежной, такая же история. Только речь в данном случае идет не об осетрине и свежести, а о статьях и правде. Говоря конкретнее, не бывает статей «второй степени правдивости». Потому, что все, что не является правдой, называется ложью. Увы, но в реальности, именно с откровенно лживыми, заказными статьями в СМИ имеет место переизбыток.

В очередной раз я в этом убедился на примере того, как в поле зрения определенных сил попал Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев. Итак, 28 июня на сайте vesti-ua.net вышла статья под громким названием «Украинский бизнесмен оспаривает незаконные действия Посла Азербайджана». Если коротко, то в ней речь шла о том, что «гражданка Украины Ольга Еременко обратилась в правоохранительные органы этой страны относительно действий Посла Азербайджана в Украине Азера Худиева, расценивая их как попытку отнять ее бизнес».

Пресс-служба посольства Азербайджана в Украине подготовила ответ на эту публикацию. В нем, в том числе, говорится о том, что территория посольства Азербайджана в Украине является территорией иностранного государства и нотариальное оформление каких-либо сделок, связанных с отчуждением корпоративных прав имущества, находящегося на территории Украины, является невозможным, поскольку противоречит действующему законодательству Украины и нормам международного права.

Были приведены и многие иные аргументы, доказывающие необоснованность обвинений в адрес посла Азербайджана в Украине. Но тут-то и начинается самое интересное. В ответ на письмо пресс-службы нашего посольства в Украине руководству сайта vesti-ua.net с просьбой опубликовать ответ на вышедшую там статью, из данного украинского издания последовал ответ: «Мы удалили статью от 28 июня». При этом добавлялось, что это была лишь перепечатка текста, который вышел на сайте opolitike.com.ua.

Предлагаю всем желающим полюбоваться на этот сайт. Особенно на рубрику «Контакты». Она пустует, делая невозможной обратную связь с этим, если так можно выразиться, изданием. Подавляющее большинство текстов там носят откровенно заказной или рекламный характер. Например, читателям сообщают о том, что «Папилломы у шеи подмышек отпадут сами». Вот такое издание, как по мне — обычный «сливной бачок».

Увы, но он свою миссию выполнил — разместив откровенную клевету, которую поспешил удалить сайт vesti-ua.net, после письменного опровержения из пресс-службы посольства Азербайджана в Украине. Но, увы, в Азербайджане же эту клевету, как по команде, опубликовал ряд местных «сливных бачков». О том, чтобы узнать мнение противоположной стороны, связаться с посольством Азербайджана в Украине, естественно, там и не подумали. Почему естественно? Да потому, что эти «сливные бачки» нужны именно для того, чтобы публиковать или перепечатывать откровенную ложь.

Кто за нею стоит? Всегда по-разному. Но в данном конкретном случае замечу, что имя гражданки Украины Ольги Еременко, которая выступила с обвинениями в адрес посла Худиева, фигурирует в уголовном деле, в котором речь идет о «деятельности, связанной с финансированием террористических организаций на территории Украины. И, что самое прискорбное, по тому же делу проходят азербайджанцы, в том числе и один наш бывший министр, его родной брат, ныне депутат ММ, а также их ставленник в Украине. Мы еще вернемся к данному делу, но пока замечу, что вся эта кампания по дискредитации посла Азербайджана в Украине получилась, говоря словами булгаковского буфетчика, «второй свежести». То есть, тухлая.