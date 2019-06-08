Лотерейный билет с выигрышем в $530 млн продали в США

В Калифорнии (США) был продан лотерейный билет, выигрыш которого составляет $530 млн. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает телеканал СNN.

По его данным, билет разыгрывался в рамках лотереи Mega Millions, победившими числами, которые были озвучены в ходе розыгрыша, стали 17, 19, 27, 40 и 68, а также «мега-шар» 2. Уточняется, что на сумму $530 млн можно приобрести 833 автомобиля Ferrari.

Mega Millions проводится в 44 штатах, а также в столичном округе Колумбия и на Виргинских островах. В рамках этой лотереи текущий выигрыш стал седьмым по величине. По информации РБК, крупнейшую сумму в размере $1,5 млрд разыгрывали в октябре прошлого года.

В начале февраля победитель суперлотереи британец Майкл Кэрролл рассказал, как за 10 лет полностью потратил выигранные 10 млн евро (iz.ru).