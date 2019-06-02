Лондонцы собираются встретить Трампа протестами

На улицы Лондона собираются выйти 250 тыс. человек, чтобы принять участие в акциях протеста против начинающегося в понедельник государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Times, запланированные в Лондоне массовые демонстрации уже вынудили американского лидера пересмотреть программу визита.

По сведениям издания, Трамп не сможет прокатиться в Букингемский дворец по улице Мэлл в золоченом открытом экипаже вместе с королевой Великобритании Елизаветой II. Такая поездка является обычной частью программ государственных визитов первых лиц в Соединенное Королевство, однако в случае с Трампом от нее было решено отказаться. Британские чиновники, занимающиеся подготовкой к визиту, сообщили газете, что попытка обеспечить безопасность президента США во время поездки в королевской карете была бы «настоящим кошмаром». Предполагается, что по Лондону Трамп будет передвигаться только на личном бронированном лимузине или президентском вертолете, а Ее Величество в понедельник встретит высокого гостя сразу в Букингемском дворце, а не на манежной площади перед зданием Адмиралтейства.

Самая масштабная акция протеста запланирована на вторник, когда Трамп будет встречаться с главой британского правительства Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10, сообщает ТАСС.