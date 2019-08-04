Лондонский аэропорт ведет последние переговоры перед забастовкой рабочих

Руководство лондонского аэропорта Хитроу проводит последние переговоры с сотрудниками воздушной гавани. Работники предупредили, что с 5 августа начинают забастовку, которая продлится пять дней.

О протесте заявили представители профсоюза Unite the Union, сообщается на сайте транспортного хаба.

Хитроу продолжит работать вне зависимости от итогов переговоров, так как руководство продумало экстренные меры, пишет news.ru.

В настоящий момент Хитроу продолжает надеяться найти решение в переговорах с профсоюзом, чтобы предотвратить забастовку, — отмечается в сообщении.

Персонал недоволен разным уровнем зарплат у людей, выполняющих одну и ту же работу.