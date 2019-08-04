Лондонский аэропорт ведет последние переговоры перед забастовкой рабочих

Руководство лондонского аэропорта Хитроу проводит последние переговоры с сотрудниками воздушной гавани. Работники предупредили, что с 5 августа начинают забастовку, которая продлится пять дней.

О протесте заявили представители профсоюза Unite the Union, сообщается на сайте транспортного хаба.

Хитроу продолжит работать вне зависимости от итогов переговоров, так как руководство продумало экстренные меры, пишет news.ru.

В настоящий момент Хитроу продолжает надеяться найти решение в переговорах с профсоюзом, чтобы предотвратить забастовку, — отмечается в сообщении.
Персонал недоволен разным уровнем зарплат у людей, выполняющих одну и ту же работу.

| 2019-08-04T20:48:41+00:00 4 августа 2019, 21:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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