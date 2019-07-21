Лондон: протесты против «брексита» и Джонсона

Противники «брексита» вышли в субботу на улицы Лондона на массовую акцию протеста против главного кандидата на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Бориса Джонсона. Демонстрация началась в Гайдпарке, откуда шествие сторонников про-европейских организаций направилось к зданию Парламента, пишет euronews.com.

Это крупнейшая акция противников «брексита» в преддверии обновления кабинета министров. Организаторы заявляли о намерении вывести на центральные улицы британской столицы сотни тысяч протестующих.

Выход Великобритании из Евросоюза неоднократно откладывался из-за отказа британского парламента принять правительственные условия соглашения о «брексите» с Брюсселем. Сейчас формальный развод с ЕС намечен на 31 октября. Британская The Guardian писала, что с назначением нового премьер-министра Евросоюз готов будет дать Лондону очередную отсрочку.