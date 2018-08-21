Лондон призывает ЕС ужесточить санкции против Москвы

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призывает ЕС ужесточить санкции в отношении России. «Существующие правила международных отношений были многократно попраны такими крупными странами как Россия. Такое агрессивное и враждебное поведение подрывает международный порядок, гарантирующий нам безопасность», — говорится в первой внешнеполитической речи Ханта, которую он намерен произнести во вторник, 21 августа, в Вашингтоне в Институте мира США.

По словам главы британского МИД, Запад «несомненно должен взаимодействовать с Москвой, однако, откровенно говоря, внешняя политика России при президенте Путине сделала мир более опасным», говорится в заявлении Ханта.

Русская служба DW

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