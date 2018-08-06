Лондон попросит Москву об экстрадиции двух россиян по делу отравления Скрипаля

Власти Великобритании подготовили материалы, чтобы запросить у России экстрадицию двух россиян, которых следствие подозревает в совершении химической атаки в Солсбери. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщила The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности.

Имена подозреваемых в статье не называются. Однако, по данным издания, следователи сумели восстановить все передвижения этих людей с момента их прибытия на британскую территорию и до отбытия.

«Прокуратура завершила подготовку запроса на экстрадицию и готова его направить», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в Великобритании считают, что Россия вряд ли выдаст подозреваемых: «Россия, скорее всего, резко откажет выполнять любой запрос Британии об экстрадиции двух россиян, которых британская полиция считает связанными с атакой посредством нервно-паралитического вещества в Солсбери».

Решение подать запрос на экстрадицию двух россиян вызвало ожесточенные споры в британском правительстве. Часть министров уверены в том, что подобный запрос усилит давление на Россию и позволит привлечь ее к ответственности за химатаку. При этом другие члены британского правительства рассматривают просьбу об экстрадиции как бесполезную меру. Издание напоминает, что запрос Лондона о выдаче в 2007 году двух россиян, подозреваемых в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, также не был удовлетворен Россией.

Ранее британиские СМИ со ссылкой на истичники в следственных органах сообщали, что в атаке на Скрипалей участвовали две группы.

Также британские СМИ сообщали о том, что следователи по делу об отравлении Скрипаля и его дочери Юлии показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого.

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