Лондон не предлагал британскому еврокомиссару стать кандидатом в новый состав ЕК

Правительство Великобритании не предлагало нынешнему британскому еврокомиссару Джулиану Кингу представлять Соединенное Королевство в Еврокомиссии (ЕК) нового состава под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сам Кинг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

Отвечая на вопрос британских СМИ, получал ли он предложение из Лондона войти в состав новой Еврокомиссии, Кинг ответил: «Нет». Он также отказался отвечать, согласится ли он войти в новый состав ЕК, если такое предложение поступит. «Моя бабушка учила меня никогда не отвечать на гипотетические вопросы, — сказал он. — А она знала свое дело, она была очень серьезной женщиной, офицером полиции».

Евросоюз 29 октября предоставил Великобритании третью отсрочку по выходу из ЕС до 31 января 2020 года. Поскольку с 1 ноября 2019 года к работе должен приступить новый состав Еврокомиссии, то теперь Лондон должен представить кандидата в эту структуру.(ТАСС)