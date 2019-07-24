Лондон не направлял в Иран посредника для переговоров по танкеру

Великобритания опровергла информацию о том, что специальный представитель был направлен в Тегеран для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера Stena Impero. Об этом в среду информировало агентство Reuters.

«У нас нет информации о каких-либо представителях, направленных в качестве посредников в Иран», — сообщил агентству источник в дипломатической среде.

Ранее в среду глава канцелярии верховного руководителя Ирана Мохаммад Мохаммади-Голпаегани заявил, что Великобритания направила в Тегеран посредника, чтобы добиться освобождения судна Stena Impero.(ТАСС)