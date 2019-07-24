Лондон не направлял в Иран посредника для переговоров по танкеру

Великобритания опровергла информацию о том, что специальный представитель был направлен в Тегеран для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера Stena Impero. Об этом в среду информировало агентство Reuters.

«У нас нет информации о каких-либо представителях, направленных в качестве посредников в Иран», — сообщил агентству источник в дипломатической среде.

Ранее в среду глава канцелярии верховного руководителя Ирана Мохаммад Мохаммади-Голпаегани заявил, что Великобритания направила в Тегеран посредника, чтобы добиться освобождения судна Stena Impero.(ТАСС)

| 2019-07-24T15:04:37+00:00 24 июля 2019, 17:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss