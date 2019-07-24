Лондон направил в Иран представителя для переговоров о задержанном танкере

Великобритания направила в Тегеран специального представителя для обсуждения проблемы задержанного Ираном танкера, шедшего под британским флагом. Об этом заявил в среду глава канцелярии верховного руководителя Ирана Мохаммад Мохаммади-Голпаегани.

По его данным, британская сторона планирует добиваться освобождения судна.

19 июля иранское агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения КСИР. Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан «в связи с нарушением международных правил» и сопровожден до берега для проверки.(ТАСС)

| 2019-07-24T12:40:17+00:00 24 июля 2019, 12:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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