Ломбарды возьмут под контроль

В преддверии летнего отдыха азербайджанские парламентарии обсуждают целый перечень изменений в законы, среди которых назревшая проблема ломбардного бизнеса. Некоторые детали законопроекта «О ломбардах» с подачи парламентариев обсуждаются в экспертном сообществе, поскольку электронный ресурс Милли Меджлиса многие документы не публикует, а потому остается довольствоваться заявлениями народных избранников.

О том, что владельцы ломбардного бизнеса обманывают граждан, заявил депутат Вахид Ахмедов в ходе обсуждения проекта закона «О ломбардах» на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Со слов народного избранника, граждане страны недовольны работой таких организаций, чем продиктована важность обсуждаемого законопроекта, уверен В. Ахмедов.

В частности отмечается, что проект закона еще не полностью готов и требует соответствующих правок. По мнению депутата, имеются проблемы в оценке закладываемого имущества, его сохранности и нередки случаи уценки залога. При регистрации залога необходима лицензия, квитанция и соглашение. Депутат уверен, что единого договора, четко отражающего интересы обеих сторон, будет достаточно. По его убеждению, новый закон «О ломбардах» нужен для пресечения самоуправства в этом сегменте, и представленный в парламентский комитет проект документа должен быть заново пересмотрен и усовершенствован в процессе трех парламентских чтений.

Комментируя заявление депутата, доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов сказал #, что проблема с ломбардами является следствием сложной ситуации с кредитованием по линии банков.

«Если кредитно-денежная составляющая в целом будет работать адекватно, обеспечивая трансмиссионный механизм перехода средств из финансового сектора в реальный, проблема решится сама собой, — сказал профессор. — Проще говоря, у граждан не будет возникать необходимости обращаться к ломбардному кредитованию. Нужно понимать, что в условиях, когда банковский сектор работает адекватно — как по сегменту микрокредитования, так и более крупным кредитам, фактически отпадает необходимость обращаться в ломбарды».

Ученый подтвердил утверждение депутата, что большей частью в ломбарды обращаются недостаточно обеспеченные финансовыми ресурсами лица, отметив, что если институт микрокредитования заработает в надлежащем формате, ситуация в корне поменяется.

«Рыночные механизмы сами все отрегулируют, если государство будет предпринимать соответствующие грамотные управленческие и регулятивные решения, — продолжил Э. Мамедов. — Сегодня ломбардные организации диктуют условия заемщикам, потому что у тех нет реальной альтернативы. Если же появится таковая, а для этого государство должно предпринимать соответствующие меры, ломбарды не будут хозяевами положения».

По свидетельству ученого, без соответствующих решений в сфере денежно-кредитной политики, одними законами прийти к каким-то серьезным качественным результатам будет трудно. В любом случае в условиях жесткой денежно-кредитной политики, высоких процентов кредитования у банков и ломбардных организаций появляются возможности для фактического залогового рейдерства, предъявления заведомо невыполнимых условий для заемщиков.

Первостепенным решением в этом направлении ученый считает смягчение денежно-кредитной политики. Эксперт полагает, что в качестве дополнительных мер можно рассматривать целесообразность введения каких-то ограничительных мер с точки зрения законодательных и нормативно-правовых актов, направленных на выравнивание возможностей кредиторов и заемщиков.

По понятным причинам закон «О ломбардах» находится в центре внимания общества и специалистов, однако в экспертных кругах его не видели, а потому о сути вопроса остается судить по выступлениям отдельных народных избранников и прочих компетентных государственных деятелей. Эксперты отмечают, что не могут делать однозначные заключения, не ознакомившись предварительно с проектом упомянутого закона, однако инициатива отрегулировать эту сферу не может не радовать.

В частности отмечается, что ломбардные организации, учитывая их мизерные уставные капиталы, порою в пять — десять манатов, действуют за счет привлеченных средств, занимаясь незаконной банковской деятельностью и составляя нездоровую конкуренцию для кредитных организаций. Согласно проекту закона, Палате надзора финансовых рынков будут переданы полномочия регулирования в этом сегменте финансового рынка.